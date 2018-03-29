Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого в домогательсвах "чуть-чуть данью моде". Песков сказал, что ситуация со Слуцким напоминает ему голливудских звезд, которые "сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства" Фото: EPA По его словам, женщины, обвиняющие Слуцкого, имеют право защищать себя в законном порядке, и это, по его мнению, связано больше с правоохранительными органами, чем с комиссией по этике.Ситуацию он назвал "чуть-чуть данью моде". По словам Пескова, РФ "пытается угнаться за вакханалией, которая творится сейчас в Америке".Он сказал, что ситуация со Слуцким напоминает ему голливудских звезд, которые "сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства".Также Песков сравнил историю со Слуцким со скандалом с домогательствами, виновником которого стал голливудский продюссер Харви Вайнштейн. Спикер Кремля заявил, что никто из женщин, обвинивших Вайнштейна, не обратился в полицию, потому что они "хотели заработать $10 млн". По его словам, женщина, которая "за $10 млн переспала с мужчиной" называется "проституткой".В феврале и марте 2018 года корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ Слуцкого.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". Среди тех, кто к ним присоединился, – радиостанция "Эхо Москвы", телеканал RTVI и другие. Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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