Апелляционный суд Киева отказал народному депутату Надежде Савченко в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора Александра Климовича, который позволил себе негативное высказывание в ее адрес, передает корреспондент.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать", - сказал председательствующий в судебном процессе судья Виктор Глиняный.

После этого Савченко заявила отвод коллегии судей. Свое заявление она аргументировала тем, что суд не увидел предвзятости в выражениях прокурора.

"Прокурор действительно обвинил меня в совершенном факте совершения теракта и убийстве. Отвод!" - сказала Савченко.

Сейчас судьи снова пошли в совещательную.

Как сообщал 26 марта защита народного депутата Украины Надежды Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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