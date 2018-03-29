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Депутатам могут ввести персональные электронные карточки для голосования
29.03.2018 16:56
Депутатам могут ввести персональные электронные карточки для голосования
Инициативу обсудили председатель Рады и представители фракции на совещании по реформе парламента
В Верховной Раде могут ввести для депутатов единые электронные карточки для персональной идентификации.
Депутатам могут ввести персональные электронные карточки для голосования Фото: segodnya.ua

Единую карточку, которую будут использовать для входа в помещение и голосования на заседаниях, планируют ввести для депутатов следующего созыва. 

"Высказанное предложение по пилотного внедрения отдельных элементов использования единой электронной карты в восьмом созыве Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении на сайте парламента.

Напомним, что депутаты в 2017 году установили новый рекорд "кнопкодавства". Так, депутаты кнопкодавили во время голосований по медреформе и отмене неприкосновенности.

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