|Депутатам могут ввести персональные электронные карточки для голосования
|29.03.2018 16:56
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Инициативу обсудили председатель Рады и представители фракции на совещании по реформе парламентаВ Верховной Раде могут ввести для депутатов единые электронные карточки для персональной идентификации.
Фото: segodnya.ua
Единую карточку, которую будут использовать для входа в помещение и голосования на заседаниях, планируют ввести для депутатов следующего созыва.
"Высказанное предложение по пилотного внедрения отдельных элементов использования единой электронной карты в восьмом созыве Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении на сайте парламента.
Напомним, что депутаты в 2017 году установили новый рекорд "кнопкодавства". Так, депутаты кнопкодавили во время голосований по медреформе и отмене неприкосновенности.
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