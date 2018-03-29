Инициативу обсудили председатель Рады и представители фракции на совещании по реформе парламента

Единую карточку, которую будут использовать для входа в помещение и голосования на заседаниях, планируют ввести для депутатов следующего созыва.

" Высказанное предложение по пилотного внедрения отдельных элементов использования единой электронной карты в восьмом созыве Верховной Рады Украины ", - говорится в сообщении на сайте парламента.