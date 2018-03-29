Владельца футбольного клуба Греции ПАОК, бизнесмена российского происхождения Ивана Саввиди отстранили от посещения футбольных матчей на три года по причине инцидента с оружием, который случился во время игры команды против АЕКа. О данном факте пишет Sport Arena , ссылаясь на официальную информацию Sky Sports.

Подчеркивается, что в то же время греческая Суперлига запретила осуществлять Саввиди любую деятельность, связанную с футболом, а с его команды сняли три заработанных очка, и оформили штрафные санкции.

Стоит напомнить, что причиной такого наказания стало происшествие, случившееся в Салониках 11 марта в финальной части игры. Тогда арбитр не засчитал гол команде ПАОК, а хозяин клуба выбежал на футбольное поле с пистолетом и стал угрожать рефери.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории Хорватии во время игры в третьем дивизионе чемпионата страны по футболу случилась трагедия. Во время матча "Марсония" - "Славония" гостевой полузащитник Бруно Бобан скончался на месте инцидента после удара мячом в область груди.

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