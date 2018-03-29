Знаменитый пластический хирург решил руководствоваться утверждением «лучший дар — дар, сделанный своими руками», и подарил дочерям операции по изменению пупка, увеличению груди, ринопластику, а также инъекции ботокса, пишет со ссылкой на .

Семья, проживающая в округе Ориндж, штат Калифорния, считает себя безупречной, поскольку тщательно удаляет все изъяны, даже если в эту категорию попадают их части тела.

Впервые глава семьи — пластический хирург Майкл Никкол — обратил внимание на «несовершенство» своей дочери Шарм, когда заметил на ее теле выступающий пупок. Вскоре после обнаружения «дефекта» девочка легла под нож отца, несмотря на то, что на момент операции ей исполнилось только девять лет.

Следующим членом семьи, попавшим в руки заботливого Майкла, стала его дочь Бриттани, которая получила на свое 18-летие силиконовую грудь, что увеличило ее «достоинство» на несколько размеров. Через три года девушка приняла от родителя еще один долгожданный дар — ринопластику с целью сужения переносицы.

«У меня была плоская грудь, а мне так хотелось чувствовать себя комфортно в собственном теле. В 15 лет я впервые сказала родителям, что мне нужна другая грудь. Я знала, что мне придется ждать 18-летия, но продолжала постоянно поднимать эту тему. По окончании средней школы папа удивил меня известием о том, что на следующей неделе он, наконец, сделает нужную операцию. Я была так взволнована! Теперь я понимаю, что пластика — лучшее, что я когда-либо делала. Я люблю мои си**** — они превосходные!», — откровенничает 25-летняя Британи, которая работает визажистом.

Выслушав восторженный монолог сестры, к беседе присоединяется 25-летняя Шарм, которая увеличила свою грудь в этом году.

«Наш папа лучший, следовательно я уверена в том, что во время операции нахожусь в надежных руках. Я выросла в Ориндж — округе, где пластическая хирургия является нормальной частью повседневной жизни, следовательно без проблем получила идеальный размер груди. Мои друзья говорят, что я выгляжу просто супер», -заявляет она.

Однако на этом трансформация тел дочерей пластического хирурга не закончилась: они регулярно посещают клинику своего отца, где Майкл делает им инъекции ботокса, а также проводит процедуру очистки кожи (пилинг).

«Раз в два месяца папа вкалывает нам ботокс. Я думаю, что эти инъекции очень важны, так как они защищают нас от морщин. Еще мне вводят ботокс в область подмышек, чтобы остановить потоотделение», — говорит Шарм.

Мать постоянно меняющихся девушек призналась журналисту Mirror, что ей не слишком нравилось увлечение дочерей пластикой, но прекрасные результаты работы мужа заставили ее изменить свое мнение.

«Они выросли в окружении красоты: наши автомобили и дом всегда безупречны, а друзья обладают прекрасной внешностью. Я бы сказал, что они находятся под влиянием этой среды и благодаря этому понимают важность поддержания красоты на протяжении своей жизни. Мне было очень приятно помочь своим дочерям, и я с удовольствием сделаю это снова», — считает глава семьи.

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