Правоохранители перекрыли канал незаконного вывоза из зоны АТО оружия и боеприпасов

В Одесской области военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины при оперативном сопровождении сотрудников Нацполиции перекрыли канал незаконного сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов из зоны АТО на Донбассе и задержала его организатора.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2015 года гражданин П., действуя с неустановленными военнослужащими ВСУ и двумя товарищами, с целью сбыта и личного использования в г.Одессе и Одесской области осуществлял систематические перевозки с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", - сообщает спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

29 марта во время перемещения оружия и боеприпасов из арендованного в г.Черноморск гаража, указанное лицо задержано правоохранительными органами Украины и начат осмотр места происшествия.

В ходе обыска правоохранители изъяли целый запас оружия и боеприпасов: 3 револьвера, пистолет ПСМ (Пистолет самозарядный малогабаритный - ИФ), снайперскую винтовку, 3 автомата Калашникова, 2 глушителя, РПК, 2 гранаты, патроны различного калибра в количестве более 1,3тыс. шт.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. Военная прокуратура Одесского гарнизона планирует уведомить задержанного о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и направить ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.