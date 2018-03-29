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Украина не выдаст России украинского пранкера Вольнова
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29.03.2018 17:02
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В Конституции Украины есть статья о том, что государство не выдает
своих граждан, однако российские правоохранители могут передать
материалы уголовного дела в отношении украинского пранкера Никиты
Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов, для его осуждения
в Украине, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса
Сарган. В Генпрокуратуре отметили, что Следком РФ все еще не
объявил Вольнову о подозрении Фото: jekavolnov / Instagram "Запрос
на его выдачу они нам не направят, поскольку понимают, что мы по
Конституции своих граждан не выдаем. И, соответственно, дело против
него они нам также не передадут", – заявила Сарган. По ее
словам, правоохранители из РФ могут попросить допросить пранкера,
предоставить ему характеристику и передать эти материалы для
осуждения в Украине. Однако они вряд ли будут это делать, полагает
пресс-секретарь генпрокурора.Она добавила, что Следственный комитет
РФ все еще не объявил Вольнову о подозрении.Спикер Службы
безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии изданию
"Обозреватель" подтвердила слова Сарган."Вообще государство никогда
не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали
Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих
граждан, вне зависимости от органа власти", – подчеркнула
она.Народный депутат Украины от "Народного фронта" и член коллегии
Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко напомнил, что
Россия "постоянно ведет против информационную войну, постоянно
занимаясь ложью и провокациями. Однако у нас, к сожалению, нет
уголовных дел в отношении их солдат информационной войны. Россия же
таким образом показывает, что против каждого, кто будет
информационно воевать против нее, будут возбуждаться уголовные
дела".Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В
Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о
пропаже и гибели 64 человек.Информацию о сотнях погибших в торговом
центре Кемерово запустил украинский пранкер, известный как
Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС
РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть свободных
мест. В комментарии РБК он заявил, что выкладывал
ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как
российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он
"единственный, кто говорит правду и не боится этого".По словам
Вольнова, своим пранком он хотел "дать возможность почувствовать
всем, что чувствуют украинцы уже который год". Пранкер
отметил, что россияне "практически ежедневно" убивают украинцев на
Донбассе и "не заслуживают какого-либо сожаления".28 марта
Следственный комитет завел в отношении украинца дело по
статье 282 (возбуждение ненависти или вражды) Уголовного кодекса
РФ. В этот же день Басманный суд Москвы заочно арестовал
Вольнова и объявил его в международный розыск.Пранкеру в РФ
грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. (от 137 до 228 тыс.
грн) либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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