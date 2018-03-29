В Конституции Украины есть статья о том, что государство не выдает своих граждан, однако российские правоохранители могут передать материалы уголовного дела в отношении украинского пранкера Никиты Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов, для его осуждения в Украине, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. В Генпрокуратуре отметили, что Следком РФ все еще не объявил Вольнову о подозрении Фото: jekavolnov / Instagram "Запрос на его выдачу они нам не направят, поскольку понимают, что мы по Конституции своих граждан не выдаем. И, соответственно, дело против него они нам также не передадут", – заявила Сарган. По ее словам, правоохранители из РФ могут попросить допросить пранкера, предоставить ему характеристику и передать эти материалы для осуждения в Украине. Однако они вряд ли будут это делать, полагает пресс-секретарь генпрокурора.Она добавила, что Следственный комитет РФ все еще не объявил Вольнову о подозрении.Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии изданию "Обозреватель" подтвердила слова Сарган."Вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти", – подчеркнула она.Народный депутат Украины от "Народного фронта" и член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко напомнил, что Россия "постоянно ведет против информационную войну, постоянно занимаясь ложью и провокациями. Однако у нас, к сожалению, нет уголовных дел в отношении их солдат информационной войны. Россия же таким образом показывает, что против каждого, кто будет информационно воевать против нее, будут возбуждаться уголовные дела".Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.Информацию о сотнях погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он "единственный, кто говорит правду и не боится этого".По словам Вольнова, своим пранком он хотел "дать возможность почувствовать всем, что чувствуют украинцы уже который год". Пранкер отметил, что россияне "практически ежедневно" убивают украинцев на Донбассе и "не заслуживают какого-либо сожаления".28 марта Следственный комитет завел в отношении украинца дело по статье 282 (возбуждение ненависти или вражды) Уголовного кодекса РФ. В этот же день Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова и объявил его в международный розыск.Пранкеру в РФ грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. (от 137 до 228 тыс. грн) либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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