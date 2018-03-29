В результате ДТП в Анкаре по предварительным данным погиб один и получили ранения 21 человек. Об этом сообщает Trend, передает .

Сообщается, что ДТП произошло с участием микроавтобуса, и его причина связана с потерей управления транспортного средства со стороны водителя.

Все пострадавшие являются гражданами Турции.

Напомним, десять людей погибли и еще один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Китае.

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