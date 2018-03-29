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Порошенко ввел Смолия в состав СНБО
29.03.2018 17:04
Порошенко ввел Смолия в состав СНБО
Смолий будет в составе СНБО вместо экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой
Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины новоназначенного главу Национального банка Якова Смолия.
Порошенко ввел Смолия в состав СНБО Фото: finclub.net

Соответствующий указ №90/2018 от 28 марта опубликован на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что Смолий будет в составе СНБО вместо экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича - председателя Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета В.Гонтареву", - говорится в документе

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 29 марта.

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.

 

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