Порошенко ввел Смолия в состав СНБО Смолий будет в составе СНБО вместо экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины новоназначенного главу Национального банка Якова Смолия. Фото: finclub.net Соответствующий указ №90/2018 от 28 марта опубликован на официальном сайте главы государства. Отмечается, что Смолий будет в составе СНБО вместо экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича - председателя Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета В.Гонтареву", - говорится в документе Указ вступает в силу со дня его опубликования, 29 марта. Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. Низкие темпы инфляции и экономический рост: НБУ представил стратегию развития до 2020 года

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