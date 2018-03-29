Украинский государственный центр радиочастот, начиная с пятницы, 30 марта, будет готов к выдаче мобильным операторам первых разрешительных документов на эксплуатацию базовых станций связи четвертого поколения.

«Долгожданный 4G в диапазоне 2600 МГц наконец станет доступным. Поэтому это приятная новость и для пользователей услуг, которые одними из первых получат преимущества современной технологии – надежный и скоростной интернет», – заявил исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько, говорится на сайте ведомства.

По его словам, на днях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал операторам документы на использование радиочастотного ресурса. Это позволило специалистам госпредприятия завершить работы по осуществлению частотных присвоений и выдаче разрешений для нового стандарта связи.

Глава центра радиочастот отметил, что после получения операторами соответствующих лицензий, станет реальностью и внедрение 4G в диапазоне 1800 МГц.

«4G – перспектива не одного дня. Технология будет внедряться, как и 3G – постепенно. Однако специалисты УГЦР, по-прежнему будут помогать процессу развертывания сети максимально эффективно», – резюмировал Гулько.

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