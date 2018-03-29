|Милларды долларов: Украинские заробитчане перестанут перечислять деньги на родину
|29.03.2018 17:10
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Из-за нехватки рабочих рук, Польша заманивает наших людей на ПМЖ целыми семьями
Украинская экономика рискует в скором времени потерять огромную долю валютных поступлений в страну. Всему виной польские работодатели, которые всеми правдами и неправдами заманивают наших людей. Речь идет не только о сезонных работах и временных заездах, а о долгосрочных контрактах и постоянном месте жительства, информирует svodka.net.
Всего за 2018 год, под данным НБУ, трудовые мигранты переслали домой $9,3 млрд (около 10% ВВП), поддерживая не только наш валютный рынок и курс гривни, но и экономику страны в целом. И больше только денег пришло из Польши — $3,1 млрд. И это только то, что поступило по официальным каналам, через банковскую систему. То, что люди перевозят в руках и передают через знакомых, практически невозможно подсчитать.
Этих денег Украина скоро может недосчитаться. Если работяги уедут работать заграницу вместе со своими родными, то необходимость отправлять кому-то деньги просто отпадет сама собой.
«Заробитчане уже сейчас пытаются подольше остаться на заработках. Если раньше уезжали на 3-6 месяцев, то после двух-трех таких поездок, начинают искать пути перебраться заграницу жить, перевозят свои семьи. И все меньше отсылают в Украину. На чужбине копят на жилье, машину и жизнь на новом месте. А также берут кредиты на разные цели. По приезду второй супруг тоже находит себе работу», — рассказал UBR.ua председатель украинского профсоюзного движения «Трудовая Солидарность» Виталий Махинько.
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Чем заманивают
При этом польские чиновники каждый год облегчают процесс трудоустройства для украинцев. Для них в Польше даже решили создать агентство по делам трудовых мигрантов. Помимо этого, к 2030 году поляки планируют поднять уровень средней зарплаты у себя в стране до 1,5 тыс. евро. И готовят новые преференции.
«Польша стала единственным государством ЕС, куда можно въехать по безвизу и трудоустроиться. Человек может остаться в стране более чем на 90 дней, если у нее есть соглашение о труде, владельцы Карты поляка получают право проживания, а через год-гражданство ЕС и пособие. С 1 января 2018 года иностранцы могут на месте оформить согласие на сезонную работу сроком до 8 месяцев. И регистрация трудоустройства теперь носит лишь информативный характер: работодателю не нужно будет месяцами ждать разрешения из воеводства, человек может работать легально со дня уведомления в воеводстве», — подчеркнула UBR.ua эксперт-международник Ирина Верещук.
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Такой подход позволил полякам сразу на миллион увеличить
работающее население страны. И хотя бы немного обуздать кризис на
рынке труда, после того как молодежь стала массово уезжать на более
щедрые заработки в западную Европу. В планах Польши
«Порядка 2,5 млн поляков точно так же ежегодно выезжают на работу заграницу. В Германию или Ирландию, где уровень зарплат на порядок выше польских», — рассказал UBR.ua президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Кто нужен
Всех этих людей теряют украинские производители, которым приходится спешно закрывать образовавшиеся вакансии. Новых работников выбирают не только между украинцев, но и из приезжих. Тех, кто отправился на заработки в Украину.
Сейчас это белорусы, русские, вьетнамцы и пр. Однако их пока не так много, чтобы утолить кадровый голод на наших производствах, который обостряется с каждым днем. Вывод напрашивается сам: если власти на улучшат качество жизни в Украине, нас ждет такой же кризис на рынке труда, как и в Польше. А может даже сильнее.