|Ирина Геращенко о пасхальном перемирие на Донбассе: Путин ранее не делал подобных публичных заявлений
|29.03.2018 17:10
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1667505973337209
В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие дозволение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен.Дипломатические переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.Последние телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись 24 июля 2017 года.29 марта лидеры "Нормандской четверки" заявили, что приветствуют объявление пасхального перемирия на Донбассе с 30 марта.
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