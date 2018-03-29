Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко сказала, что что поведение боевиков на Донбассе зависит от команды президента РФ Владимира Путина. Геращенко: Во время войны перемирие, как правило, по инициативе Украины объявляли 12 раз Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook Геращенко отметила, что во время войны перемирие, как правило, по инициативе Украины объявляли 12 раз."Это – тринадцатая попытка. Ни разу перемирие не соблюдалось другой стороной. Но на время перемирия интенсивность обстрелов уменьшалась, а это значит сохраненные жизни военных и гражданских... Ни разу не было публичного заявления Путина, хотя именно от его команды зависит поведение боевиков, их способность соблюдать тишину. Это заявление нормандской четверки в поддержку пасхального перемирия, которое должно начаться с 30 марта. Едва ли не первое подобное публичное заявление" – написала она. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1667505973337209 В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие дозволение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен.Дипломатические переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.Последние телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись 24 июля 2017 года.29 марта лидеры "Нормандской четверки" заявили, что приветствуют объявление пасхального перемирия на Донбассе с 30 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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