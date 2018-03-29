|"Действовали как сомалийские пираты", - в МИД России отреагировали на задержание Украиной судна
|29.03.2018 17:12
|
Экипаж судна нарушил порядок выезда из временно оккупированной территории УкраиныВ Министерстве иностранных дел Российской Федерации потребовали от Украины освобождения членов экипажа российского рыболовного судна Норд, которое было задержано украинскими пограничниками в Азовском море.
Фото: ДПСУ
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, экипаж судна имел все разрешительные документы на рыбный промысел в акватории Азовского моря, сообщает РИА Новости.
"Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возвращения судна Норд законному владельцу", - добавила она.
В российском МИДе отметили, что рассматривают задержание судна как "попытку отомстить жителям Крыма" за события 2014 года.
"Налицо очередная провокационная выходка украинской власти в отношении граждан России. В экипаж судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты", - добавила Захарова.
Напомним, вчера корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ. На борту находился экипаж из 10 человек.