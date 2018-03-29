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"Действовали как сомалийские пираты", - в МИД России отреагировали на задержание Украиной судна
29.03.2018 17:12
"Действовали как сомалийские пираты", - в МИД России отреагировали на задержание Украиной судна
Экипаж судна нарушил порядок выезда из временно оккупированной территории Украины
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации потребовали от Украины освобождения членов экипажа российского рыболовного судна Норд, которое было задержано украинскими пограничниками в Азовском море.
"Действовали как сомалийские пираты", - в МИД России отреагировали на задержание Украиной судна Фото: ДПСУ

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, экипаж судна имел все разрешительные документы на рыбный промысел в акватории Азовского моря, сообщает РИА Новости.

"Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возвращения судна Норд законному владельцу", - добавила она.

В российском МИДе отметили, что рассматривают задержание судна как "попытку отомстить жителям Крыма" за события 2014 года.

"Налицо очередная провокационная выходка украинской власти в отношении граждан России. В экипаж судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты", - добавила Захарова.

Напомним, вчера корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФНа борту находился экипаж из 10 человек.

 
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