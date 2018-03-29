"Действовали как сомалийские пираты", - в МИД России отреагировали на задержание Украиной судна Экипаж судна нарушил порядок выезда из временно оккупированной территории Украины В Министерстве иностранных дел Российской Федерации потребовали от Украины освобождения членов экипажа российского рыболовного судна Норд, которое было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. Фото: ДПСУ По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, экипаж судна имел все разрешительные документы на рыбный промысел в акватории Азовского моря, сообщает РИА Новости . "Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возвращения судна Норд законному владельцу", - добавила она. В российском МИДе отметили, что рассматривают задержание судна как "попытку отомстить жителям Крыма" за события 2014 года. "Налицо очередная провокационная выходка украинской власти в отношении граждан России. В экипаж судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты", - добавила Захарова. Напомним, вчера корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ . На борту находился экипаж из 10 человек. В Азовском море задержали судно-нарушитель под флагом России

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