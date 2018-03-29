Нардепы - члены "Международного республиканского клуба" предложили гражданам платить налоги самостоятельно

Народные депутаты Украины - члены "Международного республиканского клуба" предлагают повысить налоговую ответственность граждан, выступив с инициативой обязать украинцев самостоятельно платить налоги.

12 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8109 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования налоговой ответственности граждан". Как заявила по этому поводу на своей странице в соцсети Фейсбук автор законопроекта народный депутат Оксана Продан, самостоятельная уплата гражданами ЕСВ и подоходного налога даст им дополнительную мотивацию для контроля за расходованием бюджетных средств.

"Человек совсем по-другому будет оценивать работу чиновников. У людей сформируется прямая связь: я плачу налоги, и на эти налоги хорошо или плохо работают чиновники, строятся или не строятся дороги и т.д. Каждый из нас будет понимать: если чиновники плохо делают свою работу, они должны за это отвечать, потому что это я даю им работу", – отметила О.Продан.

Авторы законопроекта предлагают изменить процедуру администрирования НДФЛ и ЕСВ путем установления обязанности самостоятельной уплаты налогоплательщиком этих обязательств. В то же время, если налогоплательщик по тем или иным причинам не сможет на первых порах самостоятельно администрировать уплату налогов, он сможет поручить эти заботы своему работодателю.

Также в проекте предлагается снизить фискальную нагрузку НДФЛ + ЕСВ до 25% (10% НДФЛ и 15% ЕСВ). По задумке авторов документа, это решение должно помогать выводу доходов физлиц из "тени". Разработчики законопроекта ссылаются на данные международных исследований, в соответствии с которыми для детенизации необходимо, чтобы соотношение общей ставки налогов к расходам на уклонение от их уплаты не превышало 3 к 1. При ориентировочных затратах на конвертацию в 10% и нагрузке в 25% это правило становится реальным.

Законопроект предлагает снять ограничения размера базы для уплаты ЕСВ, что может положительно сказаться на наполнении Пенсионного фонда. А также создает стимулы для персональных пенсионных накоплений путем уменьшения налогооблагаемой базы на соответствующие взносы.

Как считает президент "Международного республиканского клуба" Анатолий Пинчук, самостоятельная уплата гражданами налогов – это позитивная и дисциплинирующая практика многих развитых стран.

"Сегодня налогоплательщики искусственно отделены от принятия решений по уплате налогов. За них это делает работодатель. Такая практика прививает у налогоплательщиков инфантилизм и снижает их социальную ответственность. Кроме того, налогоплатещики теряют возможность сэкономить на уплате налогов. Например, уплатить меньше НДФЛ в случае, если были осуществлены платежи за образование детей. Сегодня, чтобы провести такую операцию, налогоплательщик должен не только собрать целую папку документов, а еще и упросить бухгалтерию своего предприятия, чтобы она провела все эти документы в зачет его налоговых обязательств. При самостоятельной же уплате налогов эта процедура станет проще, и экономия от нее будет более заметна в каждом семейном бюджете", – считает А.Пинчук.

Разработчики законопроекта уверены, что повышение ответственности граждан за уплату налогов позволит налогоплательщикам лучше разобраться в сущности государственного строительства и более жестко контролировать чиновников.

Параллельно с проектом №8109, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс, разработчики проекта также подали в Верховную Раду и проект №8110, синхронизирующий аналогичные изменения в Бюджетном кодексе.