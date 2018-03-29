В Европе никто не хочет, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю, ведь там убеждены - если бы не было транзита через Украину, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения, передает со ссылкой на .

"В Европе все понимают риски, связанные с перерывом транзита через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через Украину. И здесь есть риски прежде только с безопасностью. Существует точка зрения, популярная между наших партнеров и соседей, если бы не было транзита через Украину, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения", - рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "Радио НВ".

Она добавила, что перед строительством "Северного потока" должны быть решены вопросы транзита.

Замглавы по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что в Украине остаются работать 66 российских дипломатов.

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