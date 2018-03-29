Президент Украины Петр Порошенко ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны председателя Национального банка Якова Смолия. Соответствующий приказ президента № 90/2018 “Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины” опубликован на официальном сайте главы государства, передает “Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича — Главу Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета Валерию Гонтареву”, — говорится в тексте указа. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Напомним, по мнению экспертов, новый председатель Нацбанка Яков Смолий существенно не изменит политику регулятора, поскольку политика НБУ зависит от обязательств Украины перед международными партнерами и кредиторами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки украины совета безопасности национальной и обороны Теги: политика