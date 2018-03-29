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Президент ввел главу Нацбанка в состав СНБО
29.03.2018 17:17

Президент Украины Петр Порошенко ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны председателя Национального банка Якова Смолия. Соответствующий приказ президента № 90/2018 “Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины” опубликован на официальном сайте главы государства, передает

“Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича — Главу Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета Валерию Гонтареву”, — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, по мнению экспертов, новый председатель Нацбанка Яков Смолий существенно не изменит политику регулятора, поскольку политика НБУ зависит от обязательств Украины перед международными партнерами и кредиторами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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