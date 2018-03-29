18 апреля исполнится семь лет с тех пор, как я приехала жить в США. Без языка, мужа, с непонятным статусом и тремя маленькими детьми. Мне очень помогала моя семья, и все равно было тяжело физически и морально. В моральные страдания свой вклад вносили друзья и знакомые с одним-единственным вопросом – и чо ты уехала? вот зачем? чтобы тут вот это вот?

Мол, там была журналист, редактор отдела, неплохо зарабатывала, а тут что? , информирует svodka.net.

Я отвечала – зато дети.

Что дети? – спрашивали меня даже те, у кого они были. – Им и в России прекрасно! У наших все есть – и рисование, и плавание, и фигурное катание, и школы у нас теперь не такие плохие, и учительницы добрые, и вообще многое поменялось.

Я не спорила. Я просто знала по факту – пусть сгорит к чертям моя карьера, пусть я никогда не вернусь в профессию, которую обожаю, пусть я буду работать продавцом до конца жизни, но мои дети вырастут тут.

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Прошло семь лет. Уже давно понятно, что мне не надо работать продавцом до конца жизни. Что карьера не сгорит, она просто иначе будет строиться, что профессию бросать необязательно и тд и тп.

И зато дети:

– ходят в школы, где раз в месяц проводят эвакуацию из здания, да, выводят в холод раздетыми, зато быстро и так, что даже та моя дочь, которая не говорила до пяти лет, и которой упорно ставили «аутизм» знает как спасаться в случае пожара;

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– попадали часто в госпиталь, где с ними носились как с писаными торбами, где медсестры приходят поправить подушку, укрыть и не знают как угодить и облегчить твое состояние; где врачи разговаривают с родителями терпеливо, объясняя раз за разом одно и то же – не все в состоянии стресса могут понять даже простые вещи; где не надо заносить хирургу и анестезиологу до операции, где не надо платить, чтобы тебя пустили к ребенку в реанимацию;

– живут в стране, где скорая приезжает за минуты, а с ней еще и спасатели на пожарной машине; и никто из парамедиков или пожарных не получил эту должность по блату, они прошли кучу сложных экзаменов и тестов и только когда сдали их, получили возможность спасать нас;

– где пожарные приходят в школу, чтобы научить спасаться, показывают как и почему получается возгорание, что надо делать, чтобы этого избежать;

– где можно позвонить 911, если не можешь сделать уроки, ведь это служба спасения;

– где в школу ходят с хорошим настроением не потому, что вот же счастье досталась хорошая учительница, а потому что там действительно интересно и весело;

– где в школах десятки выходов и входов, кучи лестниц, при этом все двери открываются наружу, но всегда закрыты, если попытаться войти с улицы. И ребенок не может просто так открыть ее и убежать из школы – сработает сигнализация, которая даст понять, что ее открыли, например, во время урока;

– где нельзя выгонять ребенка из класса в коридор за плохое поведение, потому что учитель отвечает за него;

– где в школьный туалет отпускают сразу по двое, чтобы пресечь буллинг;

– где буллингу посвящают фильмы, передачи, где открыты горячие линии для тех, кого обижают и (внимание) для тех, кто обижает; где с этой проблемой борются повсеместно, потому, кстати, и ощущение такое, что этот буллинг у нас на каждом шагу – о нем говорят даже из утюга;

Я могу перечислять до бесконечности. Но, думаю, и так все понятно – мои дети живут в стране, где можно вбежать в ресторан, затем на кухню и из нее выбежать через другую дверь. И мне очень жаль всех моих вменяемых друзей и знакомых, которых я уговаривала уехать и которые меня не послушали – ой, а кто я там буду? я не хочу как ты!

А что я? а что вы? Речь все-таки о наших детях. И, в конце концов, посмотрите и на меня – так ли все уж плохо со мной?

По крайней мере в том же фейсбуке я пишу все, что хочу, а не то, что мне позволяет линия генеральной партии и лично товарищ пуйло. А это, в куче с безопасностью моих детей, знаете ли дорогого стоит.

И да, не все могут уехать, но беда в том, что многие даже и не пытались, хотя, как раз, могли.

И да, можно остаться и попробовать изменить, но ведь как раз те, кто мне говорили – а кто я там буду? – жизнь в стране и не меняют. Им бы детей поднять, какие уж тут перемены.

Marina Sokolovskaya

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