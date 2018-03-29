Греческая футбольная Суперлига оштрафовала россиянина Ивана Саввиди, президента ФК ПАОК (Салоники), и запретила ему вход на стадионы страны. Саввиди угрожал судьям после матча его команды с афинским АЕК. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саввиди наказан за вооруженное набег в игровую зону штрафом и запретом посещать стадионы Фото: ЕРА Также российский предприниматель должен выплатить штраф в размере €100 тыс. в связи с инцидентом в игре 25-го тура чемпионата страны против АЕК (Афины), когда Саввиди вышел на поле с пистолетом, протестуя против решения арбитра отменить гол его команды.Дисциплинарный комитет 29 марта присудил АЕК техническую победу со счетом 3:0.Он также лишил ПАОК трех очков, заработанных в этом сезоне, и еще двух очков в сезоне 2018/2019. Клуб из Салоник должен выплатить €63 тыс. штрафа, три ближайших домашних матча команда будет играть без зрителей.Спортивный директор ПАОК Любош Михел, нагрубивший судьям, получил 90-дневный запрет на посещение стадионов и должен выплатить штраф в €15 тыс.11 марта матч греческого чемпионата между командами ПАОК и АЕК прервали из-за беспорядков. После того, как арбитр при счете 0:0 не засчитал на 90-й минуте гол в ворота АЕК, на поле выбежали фанаты и президент клуба Саввиди. Предприниматель, у которого в кобуре был пистолет, набросился на судью, но охранникам удалось отвести его в сторону.Представитель Саввиди уверял, что бизнесмен не угрожал судье оружием.12 марта полиция Греции выдала ордер на арест российского предпринимателя. Тот заявил, что оружие зарегистрированное, но принес извинения за свой поступок.Чемпионат Греции был прерван в связи с инцидентом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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