Международные закупки лекарств не дискредитировали отечественного производител

Международные закупки лекарственных средств не дискредитировали отечественного производителя, но и не оправдали ожиданий отечественной фармотрасли о преференциях, считает партнер юридической фирмы "DLA Piper Украина" Галина Загороднюк.

"Я не соглашусь с тем, что международные закупки дискриминируют отечественных производителей. По словам представителя отечественного производителя, который отвечал на такой же вопрос на конференции, как таковой дискриминации не было. Скорее было неоправданное ожидание украинских производителей получить преференции перед иностранными производителями в ходе таких закупок", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", комментируя дискуссию в ходе форума II Legal Pharma & Medicine Forum.

Г.Загороднюк подчеркнула, что по информации Министерства здравоохранения, каждый четвертый победитель тендеров был украинским производителем.

"Благодаря запуску этой инициативы украинский опыт международных закупок начали перенимать другие страны. В частности, Молдова и Казахстан имплементируют подобные процедуры. Также опыт работы в такой системе позволил украинским производителям принимать участие в тендерах на закупку лекарственных средств в других странах", - сказала она.

Относительно эффективности национального закупочного агентства адвокат высказала мнение, что "все зависит, в первую очередь, от того, кто войдет в состав национального закупочного агентства и кто будет там работать в последующие годы".

"Если к его деятельности получат доступ кадры, которые заинтересованы в "реставрации" прошлых схем, то, как вы понимаете, есть большой риск того, что деятельность этого агентства может свести на нет все успехи международных закупок. Главное, это кадры и политическая воля сохранить достижения системы международных закупок", - считает адвокат.

Г.Загороднюк обратила внимание, что реформа государственных закупок и передача функций закупок международным организациям, "как любая реформа, столкнулась с целым рядом сложностей".

"Они были бы даже если бы не противодействия со стороны многих лиц, заинтересованных в сохранении старой коррупционной системы, в том числе, многочисленные попытки дискредитировать эту инициативу", - сказала она.

Среди таких сложностей адвокат отметила, в частности, необходимость изменения законодательства не только на уровне закона, но и на уровне подзаконных актов, принятие которых иногда затягивалось.

"Серьезные проблемы возникали у поставщиков в свете получения права на освобождение от НДС, некоторые поставщики брали на себя дополнительный расход, уплачивая такой НДС за свой счет. Международным организациям пришлось выполнять ряд функций, им не свойственных, либо нести дополнительные риски", - сказала она, отметив, что "DLA Piper Украина" представляла интересы одной из международных организаций и эксперты юрфирмы "принимали участие в переговорах с Минздравом и другими вовлеченными организациями, идентифицируя проблемные вопросы и помогая найти пути их решения".

"Как любой новый процесс в нашей стране, международные закупки с самого начала не были гладкими, идеально подготовленными заранее, следовательно первые закупки позволили выявить и неурегулированность вопросов перехода прав собственности на лекарственные средства, и проблемы налогового и таможенного оформления в треугольнике "поставщик-международная организация-Минздрав", и несвоевременность и несогласованность процессов, таких как, например, формирование номенклатур", - сказала она.

Вместе с тем адвокат отметила, что с увеличением количества операций, поставок и согласований в международных закупках "процессы наладились".