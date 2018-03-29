Президент России не может пойти на компромисс с Западом касательно размена ухода с Донбасса на закрытие глаз на аннексию Крыма по причине его образа великого вождя "русского мира".

Об этом "" заявил российский политолог Андрей Пионтковский, передает .

"Понимаете, он настолько поднял ставки, что не знает, как сделать какие-то элементарные шаги. Например, если бы он реально ушел с Донбасса, оставшись в Крыму - это не очень понравилось бы Украине, а Запад бы приветствовал. Никто это, конечно же, не признает, но Запад закроет на это глаза на некоторое время. Вспомним, как было с Прибалтикой. Штаты ведь никогда не признали аннексию Прибалтики (Советским Союзом, - "Апостроф"). Но он даже на это не может пойти, потому что создал себе образ великого вождя "русского мира", и любой шаг к какому-то компромиссу будет рассматриваться как его поражение и он не удержится даже в своей бригаде. У него очень сложное положение", - подчеркнул российский политолог.

При этом, говорит он, Путин понимает, чем для может обернуться масштабное наступление на Украину.

"У него есть грамотные военные и дипломаты, которые понимают, чем закончится масштабная эскалация войны в Украине, скажем, поход на Мариуполь или, не дай Бог, на . Ему сейчас не до этих вещей. Для него главное - как-нибудь продержаться во власти. А как и на чем – он не знает", - отметил Пионтковский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира