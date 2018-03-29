Об этом сообщают “Украинские новости“ со ссылкой на Единый госреестр деклараций.

Доход от зарплаты нардепа за прошлый год составил 221,3 тыс. гривен, 191,1 тыс. гривен — компенсация стоимости жилья, 252,8 тыс. гривен — обеспечение депутатской деятельности, а 38,2 тыс. гривен — компенсация стоимости проезда. На счету в ПриватБанке у Парасюка хранится 44,4 тыс. гривен.

Наличными нардеп задекларировал 3 тыс. долларов.

Согласно декларации, транспортных средств у Парасюка нет. При этом в 2016 г. он пользовался автомобилем Skoda Superb 2011 г.в.

С сентября 2016 г. нардеп арендует офис площадью 249,2 кв. м во Львове, а с декабря 2017 г. — квартиру (99 кв. м) в Киеве.

На аренду квартиры он израсходовал 52 тыс. гривен.

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