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Владимир Парасюк заполнил декларацию о доходах — что в ней указано
29.03.2018 17:24
Владимир Парасюк заполнил декларацию о доходах — что в ней указано Народный депутат Украины Владимир Парасюк (внефракционный) задекларировал за 2017 год 703,4 тыс. гривен дохода.

Об этом сообщают “Украинские новости“ со ссылкой на Единый госреестр деклараций.

Доход от зарплаты нардепа за прошлый год составил 221,3 тыс. гривен, 191,1 тыс. гривен — компенсация стоимости жилья, 252,8 тыс. гривен — обеспечение депутатской деятельности, а 38,2 тыс. гривен — компенсация стоимости проезда. На счету в ПриватБанке у Парасюка хранится 44,4 тыс. гривен.

Наличными нардеп задекларировал 3 тыс. долларов.

Согласно декларации, транспортных средств у Парасюка нет. При этом в 2016 г. он пользовался автомобилем Skoda Superb 2011 г.в.

С сентября 2016 г. нардеп арендует офис площадью 249,2 кв. м во Львове, а с декабря 2017 г. — квартиру (99 кв. м) в Киеве.

На аренду квартиры он израсходовал 52 тыс. гривен.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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