Два самолета F-35 ВВС Израиля провели разведывательную операцию в Иране, оставшись незамеченными средствами обнаружения этой, а также ряда других стран, включая Россию, сообщает Newru.com со ссылкой на кувейтское издание Al Jarida.

По данным его источника, истребители пролетели, в частности, в воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными объектами.

При этом самолеты остались незамеченными не только сирийскими и иранскими радарами, но и российскими радарами в Сирии.

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В публикации сказано, что сама операция прошла в марте. Точная дата не уточняется, как и то, было ли это мероприятие скоординировано с США.

Сообщение о первой операции израильских F-35 в Иране уже широко цитируется в других арабоязычных изданиях и социальных сетях. Официальные источники в Израиле публикацию Al Jarida не комментируют.

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