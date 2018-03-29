долгий сбой мессенджера Telegram 29 марта позволил мошенникам заработать около 30 тысяч долларов на фальшивом посте Павла Дурова. Об этом сообщает со ссылкой на Ain.ua.

Суть аферы заключалась в том, что после сбоя мессенджера Telegram мошенники разместили в сети фейковые извинения Павла Дурова с обещанием о возвращении в двукратном размере вложенных криптовалют на определенный интернет-кошелек.

Из-за визуального сходства многие пользователи приняли акцию за реальную. Мошенникам удалось собрать 27,8 тысяч долларов в денежном эквиваленте.

Напомним, 29 марта в работе Telegram произошел сбой.

"Отключение питания в кластере серверов Тelegram вызвало проблемы в Европе. Работаем над тем, чтобы решить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда поставщик центров обработки данных возобновит энергетическое оборудование", - отметил Дуров.

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