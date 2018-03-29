Украинские исполнители Monatik и Нина Матвиенко записывают совместную песню. Monatik: Уже 1 апреля! "Вечір прем‘єр" с прекрасной Катей Осадчей. Готовим неожиданный дуэт с душой украинской музыки, непревзойденной Ниной Матвиенко Фото: monatik_official / Instagram Видео на своей странице в Instagram разместил Monatik."Уже 1 апреля! "Вечір прем‘єр" с прекрасной Катей Осадчей. Готовим неожиданный дуэт с душой украинской музыки, непревзойденной Ниной Матвиенко", – написал он. Уже 1-го апреля! #Вечірпрем‘єр с прекрасной @kosadcha !!! На #MonatikChilibiSound готовим неожиданный дуэт с душой Украинской Музыки, непревзойдённой Ниной Матвиенко !!! Вы могли себе это представить? Приходите увидеть это первыми!!! #ПалацУкраїна #1квітня #1апреля @svitsketv Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik * official) 29 Мар 2018 в 4:58 PDT Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ.Monatik занимал кресло судьи на проекте "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". Сейчас он является судьей вокального шоу "Голос. Дети".Нина Матвиенко с 1968 года, после окончания вокальной студии при Украинском народном хоре имени Веревки, являлась его солисткой.В 1979 году она получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская Камерата". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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