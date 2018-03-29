В Венесуэле в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо начался бунт, затем вспыхнул пожар.

В результате погибли по меньшей мере пятеро заключенных, передает со ссылкой на .

По данным местных СМИ количество погибших на много больше - от 60 до 78 человек. Официальных комментариев от властей не поступало. Всего в центре находилось более 100 человек.

Агентство сообщает, что пожар начался после того, как заключенные подожгли матрасы, пытаясь вырваться.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы рассеять родственников, окруживших тюрьму и пытались проникнуть внутрь.

#28Mar Según reportes policiales son 68 los fallecidos en PoliCarabobo, 66 son reos y dos visitas, en el hecho también resultaron heridos dos funcionarios policiales, aun no han pronunciamiento oficial al respecto #Carabobo pic.twitter.com/UQHKt44QPy

Karina Peraza (@KaryPerazaR) 29 березня 2018 р.

По данным местного издания Noticias Caracol, в среду, 28 марта, из здания тюрьмы доносились звуки стрельбы. Затем появились клубы черного дыма. По словам матери одного из заключенных, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер.

Издание сообщает, что в результате бунта и пожара погибли 10 женщин и 68 мужчин. Погибшие женщины были из числа посетителей, пришедших навестить заключенных мужчин. Часть умерла от ожогов, остальные - угорели.

#Carabobo así dispersó PoliCarabobo a los familiares de detenidos quienes exigían saber el estado de salud de sus seres queridos #DanielRiosTeInforma pic.twitter.com/hap1r1fpMf

Daniel Ríos Mendoza (@Daniel_RiosVE) 29 березня 2018 р.

По меньшей мере 80 человек погибли во время мятежа в тюрьме бразильского города Манаус. Беспорядок устроили члены двух банд, которые воюют за контроль над продажей наркотиков в джунглях Амазонки. Мятежники взяли в заложники 12 надзирателей и нескольких заключенных. Сначала выбросили на спортивную площадку шесть обезглавленных тел. В дальнейшем жестоко убивали конкурентов. После окончания столкновений уборщики несколько часов выносили окровавленные тела со следами пыток и ожогов.

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