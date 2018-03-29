Полиция Тернопольщины проведет служебную проверну из-за танца сотрудников под песню Газманова

Руководство полиции Тернопольской области назначило служебную проверку в связи с инцидентом в одном из развлекательных заведений областного центра, где нескольких правоохранителей сняли на видео, во время их танцев под песню российского певца Олега Газманова, сообщает интернет-издание "Громадське.ua" со ссылкой на представителя облуправления полиции Сергея Крета.

В заметке отмечается, что ранее в СМИ была распространена информация, что полицейские якобы поедут служить в зону АТО на Донбасс из-за того, что развлекались под песню, которая прославляет российских военных.

"Был день рождения у кого-то. Полицейские отдыхали в ресторане. Затем пришла девушка, которая спровоцировала случай и заказала песню. Затем она заплатила музыканту деньги за нее. Правоохранители танцевали и пили, не обращая внимания на песню. А девушка сняла видео и обнародовала его на Youtube", - пояснил представитель полиции Тернопольской области.

С.Крет также отметил, что полицейские в ресторане не были при исполнении служебных обязанностей.

"Это была спровоцирована ситуация. Назначена служебная проверка. Но люди имеют право отдохнуть. Служебное расследование покажет. Если были какие-то нарушения норм поведения, или это признают моральным нарушением ... Хотя бы официально нет такой запрета на русские песни. Это решает хозяин заведения, и это неофициальное правило ", - добавил он.

При этом С.Крет назвал фейком и опроверг информацию о том, что кто-то из состава полиции будет направлен в батальон служить в зону АТО.

"Не мы решаем, кто едет на Донбасс, а центр АТО. У нас там есть батальон "Тернополь", который ездит на ротацию. Полицейский отряд не ездит. Сейчас из полиции туда никто не едет", - пояснил он и добавил, что якобы "высылка на службу на Донбасс" не может быть наказанием за какие-либо действия.