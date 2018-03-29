Несколько дней тому назад американская певица и актриса Рианна выпустила новый кремовый хайлайтер для тела Body Lava, благодаря которому, как утверждает звезда, каждая девушка может выровнять тон кожи, а также скрыть даже крупные несовершенства. О новом средстве девушка написала на собственной странице в социальной сети Instagram, прикрепив фото с ним.

Уже через некоторое время она обнародовала первый снимок из рекламной фотосессии косметической новинки. Для него звезда появилась перед камерой обнаженной, лишь рукой закрыв грудь. Пользователи сети отметили, что, кажется, фотосессия получилась горячей.

Позже Рианна опубликовала еще одно фото, на котором рассказала подписчикам, как правильно наносить новое бьюти-средство.

Как сообщал svodka.net, Таллула Уиллис доказала, что не стесняется показывать общественности свое тело, обнародовав на собственной странице в соцсети Instagram новый снимок, на котором она полностью обнажена . Ранее Таллула признавалась журналистам, что стеснялась своей фигуры, когда была подростком.

Публикация от Rihanna Daily (@rihannadaily) 26 Мар 2018 в 4:48 PDT

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