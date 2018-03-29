Приоритетной задачей для нового главы НАПК Александра Мангула является запуск автоматизированной системы проверки деклараций, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог Виктор Таран. Таран: Нужна политическая воля Фото: eidos.org.ua "Вопрос не в том, где раньше работал Мангул, а в том, как он будет вести себя во главе НАПК, – будет он самостоятельным игроком или станет выполнять чужую волю. Показательным будет то, как он организует проверку деклараций топ-чиновников. Если НАПК будет одинаково относиться ко всем – значит, Мангул независим. Если же будут какие-то перегибы – значит, нет. Нужно судить по поступкам", – подчеркнул политолог.Он отметил, что приоритетной задачей для Мангула является запуск автоматизированной системы проверки деклараций."Если мы говорим о повышении эффективности работы НАПК, то это означает, что орган должен изменить специфику своей работы. Пока есть вероятность того, что некоторые решения НАПК носят коррупционный характер и не являются добропорядочными. Вчера я разговаривал с новым главой НАПК. Он услышал наши аргументы по поводу электронного декларирования общественных активистов. Также он заявил, что приоритетной задачей для него является запуск автоматизированной системы проверки деклараций. Произойдет это или нет – мы увидим на протяжении апреля. Для этого нужна политическая воля", – заявил Таран.НАПК избрало Александра Мангула председателем на два года вместо сложившей полномочия Натальи Корчак 28 марта.В ходе брифинга Мангул заявил, что не является креатурой Администрации Президента.Новый глава НАПК родился в Запорожье, с 2000-го по 2013 год работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины, также был главой Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области с 2015-го по 2018 год. Конкурсная комиссия избрала его членом НАПК в декабре 2017-го.Кабинет Министров создал Национальное агентство по предотвращению коррупции в марте 2015 года. Запуск НАПК был одним из условий получения Украиной безвизового режима с ЕС. Агентство между прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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