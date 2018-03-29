Островное государство подставляет европейцев

Станислав Стремидловский

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль приоткрыла некоторые секреты дипломатической кухни. И сделала это в связи с небывалой атакой ряда стран против России. По словам главы австрийской дипломатии, которые цитируют некоторые издания, «посол Великобритании в Австрии уже в среду, 21 марта, перед саммитом Европейского совета произвел демарш, чтобы побудить нас принять конкретные меры (речь шла о высылке российских дипломатов — С.С.). В субботу, 24 марта, этот демарш был повторен». Однако Вена не пошла на этот шаг, что стало консолидированной позицией партнеров по правящей коалиции, Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы. Как объяснила Кнайсль, Австрия с самого начала выразила солидарность с Великобританией, однако в 1995 году Вена «вступила в Европейский союз как государство с нейтральным статусом», следовательно «для нас важно проводить такую дипломатию, которая позволяет оставаться в диалоге».

Но не факт, что на разговор настроен Лондон. В то время, замечает британский политолог Марка Галеотти, как «тон общему спору, несмотря на призывы усилить британское давление на Москву, задают тактические споры о политической целесообразности» и это «по своему закономерно, хотя и означает, что Великобритания по существу перескочила через ответ на самый животрепещущий вопрос: чего именно она добивается». Хороший вопрос, на который стоит попробовать найти ответ. Конечно, премьер-министр Тереза Мэй целилась в Россию, решая важные для себя проблемы. И ей удалось это сделать, она консолидировала внутреннюю дисциплину в своей партии и сплотила британское общество. Лондон поставил Москву в положение оправдывающейся, и, надо честно сказать, нами были допущены некоторые ошибки. Не нужно было публично допускать причастность некоторых стран, например Чехии, к производству газа «Новичок». Впрочем, помочь понять Россию здесь может то, что, по мнению польского издания Krytyka Polityczna, «создается чувство, что покушение на Скрипаля стало неожиданностью для самого Кремля».

Есть и другое. В худшем положении оказался ЕС. Многим европейским экспертам до сих непонятно, почему лидеры ряда государств решили пойти на поводу у Великобритании, которая покидает Евросоюз. Более того, эти лидеры приняли активное участие в антироссийской кампании островитян. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitungприводит в качестве примера немецкого канцлера Ангелу Меркель, которая наряду с «Вашингтоном и Лондоном оказала большое давление» на покидающего свой пост итальянского премьер-министра Паоло Джентилони, после чего он «неохотно решил изгнать двух российских дипломатов из Италии». Но, как подчеркивает немецкий журнал Focus, не все государства — члены Европейского союза согласились выслать сотрудников российских посольств, следовательно если «ЕС хотел продемонстрировать свою сплоченность, он скорее показал противоположное впечатление». Соглашаясь с этой точкой зрения, другой немецкий журнал, Spiegel, надеется, что символические высылки одного-двух дипломатов покажут Москве «слабость ЕС» и следовательно Россия «сосредоточится на США».

До сих пор именно российской политике приписывали желание разобщить Евросоюз, внести в него расколы, разделения, разногласия. Сейчас же получается, что лучше Лондона и его сателлитов никто не справился с подобной задачей. Так, после отказа Вены сыграть на стороне британцев на австрийское правительство с критикой обрушился прежний министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Ему не понравилось упоминание Веной ее нейтрального статуса. В своем блоге Бильдт отметился короткой строкой: «Нейтральность вряд ли совместима с вступлением в ЕС». И этим заставил австрийских политиков оправдываться в ситуации, когда оправдываться не в чем. «Австрия — нейтральная страна и видит себя как строитель мостов между Востоком и Западом», — парировала Кнайсль, заявив также, что в Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, где «обсуждаются вопросы между Востоком и Западом», и если ограничивать российское дипломатическое присутствие, «тогда главный разговор на уровне государственных служащих, а именно дипломатов, там будет совершенно невозможен». А пресс-секретарь австрийского канцлера Этьен Берхтольд напомнил, что и другие государства не участвовали в высылке российских дипломатов.

Очевидно, что реплика некогда высокопоставленного шведского дипломата заставит задуматься многих, в чем же заключается единая европейская внешнеполитическая линия. Безусловно, на нее не может не оказывать влияния история двусторонних отношений с Россией стран — членов ЕС, которую в ряде случае трудно назвать удачной. Вопрос в пропорциях, соотношении прошлого и перспектив. Евросоюзу следует понять, готов ли он формировать политику, выстроенную в будущее, где Москва могла бы стать важным партнером. Ведь и Россия заинтересована в мирной Европе, от которой в течение более 70 лет после окончания страшной Второй мировой войны не исходит военной угрозы, с которой можно вести взаимовыгодный бизнес, а этому способствует нивелирование внутренних разногласий в рамках Европейского союза. И вовсе не Москва становится сегодня источником раздоров. Это делает Лондон, который целится в Россию, а ударяет по ЕС.

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