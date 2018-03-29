Я уже говорил, что Путин не дотянет до конца своего пятого срока, но не думал, что ЭТО начнётся прямо сейчас. Его система летит под откос всеми своими осями, и он буквально не знает, за что хвататься.

Один американский аналитик вчера сказал, что все предыдущие санкции — это просто детский лепет по сравнению с тем, что ждёт Путина в самое ближайшее время. Потому что он Запад ДОСТАЛ.

Похоже, то же происходит внутри России — он тоже многих достал. Он, конечно, ещё будет делать вид, что управляет ситуацией — например, в пятницу будет вручать госпремии молодым учёным, но Гитлер тоже в апреле 1945 вручал гитлер-югенду медали.

И, похоже, апрель Владимира Путина не за горами. Изменить это он уже не в силах. Огненное колесо покатилось по России.

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