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Житель Кемерово Востриков заявил, что двери в кинозал во время пожара в "Зимней вишне" закрыл один из посетителей
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29.03.2018 17:50
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Камеры видеонаблюдения в кемеровском торгово-развлекательном центре
"Зимняя вишня" зафиксировали, как мужчина запер вход в кинозал с
людьми, чтобы внутрь не попал едкий дым из коридора. Об этом заявил
Игорь Востриков, потерявший пятерых родственников на пожаре. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке |
Торгово-развлекательный центр в Кемерово сгорел 25 марта Фото: EPA
Востриков рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения
"Зимней вишни".Изначально все двери в кинозалах были открыты,
оттуда выбегали люди, утверждает мужчина."Остались только наши. Шел
детский мультик, все с детишками. Промедлили. Пока добрались до
выхода, в коридоре был густейший дым. И какой-то мужчина принял
решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться
спасателей", – сказал он.По его словам, мужчина, заперший
дверь, сумел спастись.Востриков назвал работу пожарных
неудовлетворительной.ВИДЕОВидео: BEST VIDEO / YouTube Пожар в
четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В
Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о
пропаже и гибели 64 человек.27 марта Следственный комитет
РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о
пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде
Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию,
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею
Антюшину.Очевидцы утверждали, что двери в один из кинозалов были
заперты, якобы чтобы во время сеанса не заходили безбилетники.
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