Камеры видеонаблюдения в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" зафиксировали, как мужчина запер вход в кинозал с людьми, чтобы внутрь не попал едкий дым из коридора. Об этом заявил Игорь Востриков, потерявший пятерых родственников на пожаре. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Торгово-развлекательный центр в Кемерово сгорел 25 марта Фото: EPA Востриков рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения "Зимней вишни".Изначально все двери в кинозалах были открыты, оттуда выбегали люди, утверждает мужчина."Остались только наши. Шел детский мультик, все с детишками. Промедлили. Пока добрались до выхода, в коридоре был густейший дым. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей", – сказал он.По его словам, мужчина, заперший дверь, сумел спастись.Востриков назвал работу пожарных неудовлетворительной.ВИДЕО Видео: BEST VIDEO / YouTube Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину.Очевидцы утверждали, что двери в один из кинозалов были заперты, якобы чтобы во время сеанса не заходили безбилетники. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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