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Экс-президент Франции Саркози пойдет под суд за коррупцию
29.03.2018 17:52
Экс-президент Франции Саркози пойдет под суд за коррупцию
Основными доказательствами следствие представляет телефонные звонки чиновника
Бывшего французского президента Николя Саркози будут судить за коррупцию и злоупотребление служебным положением.
Экс-президент Франции Саркози пойдет под суд за коррупцию

Об этом сообщает ВВС.

Следователи 29 марта направили в суд обвинительный акт в отношении экс-президента.

Главными доказательствами по делу являются телефонные звонки Саркози, которые прослушивались в 2014 году. Обвинение утверждает, что тогда экс-президент стремился повлиять на судей, которые рассматривали дела о незаконном финансировании его кампании.

Ожидается, что в этом деле также будут судить бывшего высокопоставленного судью Джилберта Азибера, друга политика и его адвоката.

Сам Саркози до сих пор отрицает любые незаконные действия с его стороны.

Напомним, бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году, в том числе из средств покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

21 марта во Франции завершили допрос Саркози. Процедура длилась два дня - 20 и 21 марта с перерывом на отдых. Известно, что Саркози отпустили из-под стражи.

Расследование возможных нарушений при финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году, в том числе по привлечению средств от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, продолжается во Франции с 2013 года.

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