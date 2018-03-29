Основными доказательствами следствие представляет телефонные звонки чиновника

Об этом сообщает ВВС .

Следователи 29 марта направили в суд обвинительный акт в отношении экс-президента.

Главными доказательствами по делу являются телефонные звонки Саркози, которые прослушивались в 2014 году. Обвинение утверждает, что тогда экс-президент стремился повлиять на судей, которые рассматривали дела о незаконном финансировании его кампании.

Ожидается, что в этом деле также будут судить бывшего высокопоставленного судью Джилберта Азибера, друга политика и его адвоката.

Сам Саркози до сих пор отрицает любые незаконные действия с его стороны.

Напомним, бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году , в том числе из средств покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

21 марта во Франции завершили допрос Саркози. Процедура длилась два дня - 20 и 21 марта с перерывом на отдых. Известно, что Саркози отпустили из-под стражи.