|Экс-президент Франции Саркози пойдет под суд за коррупцию
|29.03.2018 17:52
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Основными доказательствами следствие представляет телефонные звонки чиновникаБывшего французского президента Николя Саркози будут судить за коррупцию и злоупотребление служебным положением.
Об этом сообщает ВВС.
Следователи 29 марта направили в суд обвинительный акт в отношении экс-президента.
Главными доказательствами по делу являются телефонные звонки Саркози, которые прослушивались в 2014 году. Обвинение утверждает, что тогда экс-президент стремился повлиять на судей, которые рассматривали дела о незаконном финансировании его кампании.
Ожидается, что в этом деле также будут судить бывшего высокопоставленного судью Джилберта Азибера, друга политика и его адвоката.
Сам Саркози до сих пор отрицает любые незаконные действия с его стороны.
Напомним, бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году, в том числе из средств покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
21 марта во Франции завершили допрос Саркози. Процедура длилась два дня - 20 и 21 марта с перерывом на отдых. Известно, что Саркози отпустили из-под стражи.
Расследование возможных нарушений при финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году, в том числе по привлечению средств от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, продолжается во Франции с 2013 года.