Уровень антисемитизма в Украине самый низкий между стран Центральной и Восточной Европы. Об этом говорится в социологическом исследовании Pew Research Center, передает со ссылкой на исследование.

Согласно обнародованным данным, только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев между граждан своей страны. Низкие показатели антисемитизма наблюдаются также в Сербии и Болгарии - по 7%. В Боснии и Герцеговине - 8%, по 9% в Латвии и Хорватии.

Самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%), Литве (23%) и Румынии (22%). Кроме того, высокий уровень антисемитизма в Чехии (19%) и Польше (18%). Показатели России составляют 14%.

Исследование проводилось в 18 странах мира с июня 2015 года по июль 2016 года.

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