Днем в четверг, 29 марта, по Старообуховской трассе в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos, а также пассажирской маршрутки, в результате которого погиб человек, сообщается в сюжете ТСН.

Так, вследствие лобового столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте инцидента.

"Авария произошла на полосе, по которой двигалась маршрутка. Как рассказали родственники на месте аварии - погибший был врачом, он после ночной смены ехал на день рождения внучки. Ему было 62 года", - уточняется в сообщении.

Кроме того известно, что в маршрутном такси на момент аварии пребывали более 30 пассажиров, некоторые из них были незначительно травмированы.

"Его немного заносило на повороте, и после он пошел прямо на меня на приличной скорости, так и въехал лоб в лоб. Не пытался ни поворачивать, ни тормозить. У меня пассажиров 30 человек было. Забрала скорая одного мужчину, который сзади сидел и головой ударился, еще две женщины и парень небольшие травмы получили, их тоже забрали", - отметил водитель маршрутки.

Как сообщал svodka.net, в ночь на вторник, 27 марта, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля. Водитель патрульной Toyota Prius не справился с управлением и врезался в торговый павильон на улице Амурской.

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