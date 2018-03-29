|Где в Украине получают зарплату выше средней
|29.03.2018 17:58
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Средняя номинальная заработная плата в Украине в феврале составила 7828 грн, что более чем вдвое превышает показатель минимальной зарплаты на нынешний год.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает UBR, информирует svodka.net.
За год рост составил 26,1%. Индекс реальной заработной платы составил 110,5%.
В отраслевом разрезе зарплаты выше средней зафиксированы в:
промышленности (8347 грн)
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В региональном разрезе зарплаты выше средней получали работники предприятий и организаций Донецкой и Киевской областей. Приближаются к среднему по стране показателю предприятия Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской областей. В Киеве средняя зарплата достигла 12 124 грн.