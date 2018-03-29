Где в Украине получают зарплату выше средней Средняя номинальная заработная плата в Украине в феврале составила 7828 грн, что более чем вдвое превышает показатель минимальной зарплаты на нынешний год. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает UBR, информирует svodka.net. За год рост составил 26,1%. Индекс реальной заработной платы составил 110,5%. В отраслевом разрезе зарплаты выше средней зафиксированы в: промышленности (8347 грн)

в торговле (8537 грн)

на транспорте (8496 грн)

в сфере ІТ (13 242 грн)

в сфере финансовой деятельности (14 404 грн)

в научной деятельности (10 524 грн). Читайте: Итоги дня: Жесткий ультиматум Киеву, рост зарплат и страшный новый «трюк» боевиков на Донбассе В региональном разрезе зарплаты выше средней получали работники предприятий и организаций Донецкой и Киевской областей. Приближаются к среднему по стране показателю предприятия Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской областей. В Киеве средняя зарплата достигла 12 124 грн.

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