Имена высланных из стран Европы, США и Канады российских дипломатов правительство Новой Зеландии поместит в список лиц, которым запрещен въезд в страну, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Ранее новозеландские политики раскритиковали Ардерн, которая, по их мнению, дала слишком слабый ответ на действия России Фото: ЕРА Она заявила, что имена высланных дипломатов поместят в список лиц, которым запрещен въезд в страну. 27 марта Ардерн сказала, что Новая Зеландия хотела бы изгнать российских шпионов в ответ на отравление Скрипаля и его дочери, однако не смогла их обнаружить.Некоторые новозеландские политики в ответ раскритиковали премьер-министра. По их мнению, Ардерн дала слишком слабый ответ на действия России и поставила под удар отношения Новой Зеландии с западными союзниками.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран отозвали из РФ своих послов для консультаций.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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