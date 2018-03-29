|В международной финотчетности "Газпром" признает долг перед Украиной, - "Нафтогаз"
|29.03.2018 18:00
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Ранее стало известно, что компания отразит в отчетности за 2017 год запас на выплаты "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларовВ международных стандартах финансовой отчетности российский "Газпром" признает задолженность перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".
Об этом в сети Twitter сообщила 29 марта пресс-служба украинской компании.
"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража это еще не факт и "будем посмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности - это международные стандарты финансовой отчетности", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Ранее 29 марта заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил, что его компания отразит в отчетности за 2017 год запас на выплаты "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов. "Но это не значит, что мы не покажем прибыли, покажем меньшую прибыль", - заявил Круглов.
Он также повторил позицию "Газпрома" относительно обжалования вердикта Стокгольмского арбитража.
Отметим, Министерство юстиции Украины готовится к принудительному взысканию средств с российской компании "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции.
Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.
28 февраля Нафтогаз заявил, что "Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украина. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018 года.