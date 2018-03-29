Ранее стало известно, что компания отразит в отчетности за 2017 год запас на выплаты "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов

Об этом в сети Twitter сообщила 29 марта пресс-служба украинской компании.

"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража это еще не факт и "будем посмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности - это международные стандарты финансовой отчетности" , - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Ранее 29 марта заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил, что его компания отразит в отчетности за 2017 год запас на выплаты "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов. "Но это не значит, что мы не покажем прибыли, покажем меньшую прибыль" , - заявил Круглов. Он также повторил позицию "Газпрома" относительно обжалования вердикта Стокгольмского арбитража.

Отметим, Министерство юстиции Украины готовится к принудительному взысканию средств с российской компании "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции.

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.