Скорбящие по погибшим в Кемерово детям, засуньте, пожалуйста, свою скорбь себе куда-нибудь поглубже. Мне очень жаль детей. Они не заслужили такой ужасной участи. Её заслужили вы.

Что, я выбрал неподходящий момент, чтобы назвать вещи своими именами? А когда подходящий, наконец, наступит? Вы же существуете только в двух агрегатных состояниях — то у вас «общенациональная победа», то «Россия в кольце врагов и коней на переправе не меняют». Как у наркоманов — то кайф, то ломка. Так и живёте, не приходя в сознание, на телевизионной игле.

Утрите фальшивые слёзы и сопли, а я вам кое-что напомню: Тулеев, этот дряхлый, впадающий в маразм старик, управляет Кемеровской областью с 1990 года, уже 28 лет. На выборах 19 октября 1997 года он набрал 94,5%, 13 сентября 2015 года вновь избран главой Кузбасса, набрав 96,69%. Путин, который у власти с 1999 года, набрал на президентских выборах в Кемеровской области 85,42% голосов. Эти люди находятся у власти в разы дольше, чем прожили погибшие дети.

Вам говорили: несменяемая власть становится бесконтрольной и бесчеловечной, а наделённые ею люди преследуют лишь свой шкурный интерес. А что вы? Вы называли тех, кто об этом предупреждал, «нацпредателями», «пятой колонной», постили в соцсеточках портреты Путина и, как бараны на убой, беспрекословно топали на избирательные участки.

Вам говорили: системная коррупция смертельно опасна, потому что разрушает механизмы государства, призванные нас с вами защищать. Вы отвечали, что «в России всегда так было», что это «либеральная пропаганда» и угрожали «размазать печень» «агентов госдепа» по асфальту.

Вам говорили: выходите и требуйте вернуть вам ваши права, пока не поздно. Вы призывали «не раскачивать лодку», и не «устраивать майдан». Сейчас вы вышли на площадь сами. И что там сказал потерявший во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» сестру, жену и троих детей Игорь Востриков? «Мы не оппозиция, которая пришла любыми способами свергать. [..] Мы просто люди, убитые горем, которые пытаются получить свою правду».

Да, он прав: вы не оппозиция. Вы — долбо***. Вас много лет предупреждали, а вы не верили. Точно так же, как сейчас не верите словам властей о количестве погибших в ТЦ и вынужденной, запоздавшей на три дня, насквозь фальшивой скорби Путина, возлагающего цветы на зачищенных от людей улицах Кемерова.

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Ищете виновных в гибели детей? Охранник отключил пожарную сигнализацию. Сотрудники ТЦ закрыли двери кинозалов на ключ. Эвакуационные выходы оказались заблокированы. Инспектор ГПН принял объект с грубыми нарушениями. Собственник построил (перестроил) здание с этими самыми нарушениями. Пожарные оказались неспособны спасти людей. Вот вам куча стрелочников, пожалуйста.

Требуйте их наказать, ненавидьте их. Вам же всегда надо кого-то ненавидеть. А, ну да: потребуйте, чтобы добрый и справедливый царь во всем разобрался и наказал нерадивого боярина Тулеева, заменив его на кого-то другого. Вы же знаете, что сами этого сделать не можете. И он знает.

Тулеев не приехал к ТЦ и не вышел на митинг.

Тулеев попросил прощения за трагедию у.. Путина.

Тулеев пожаловался на митингующих (бузотёров) Путину.

Тулеев поблагодарил Путина за звонок. Два раза.

Даже несмотря на старческий маразм он прекрасно понимает, как всё устроено.

Если бы пожар разгорелся не в Кемерово, а в любом другом городе России, результат был бы примерно таким же. Заниматься любым бизнесом в России, ничего не нарушая, это вообще большая удача. Дать взятку на порядок быстрее, дешевле и проще, чем заниматься реальной безопасностью людей. Везде, по всей стране, любые инструкции, правила и законы можно нарушить, а любые разрешения — получить, если у тебя есть административный ресурс или деньги на взятку. Это — система.

И вы её создали сами. Вы раз за разом выбирали не развитие, а «стабильность», не здравый смысл, а «патриотизм», не руководителей, а «вождей», не законы, а «понятия». Вы или до такой степени трусливы, что даже пикнуть боитесь, когда вас за шиворот волокут к избирательной урне, или настолько тупы, что вас с лёгкостью обводят вокруг пальца платные пропаг*ндоны. Да, те самые, которые неделю назад наперебой зазывали вас на «выборы», а сейчас ставят свечки на аватарки в соцсетях и пишут проникновенные посты.

Поэтому виновников трагедии найти не сложно: подойдите к зеркалу и посмотрите в него. Это вы. А ещё это ваш сосед, который вовсю топил за Путина и повязал на свой старенький «Фольксваген» георгиевскую ленточку. И завуч школы, где учились ваши дети, которая вбрасывала на выборах пачки бюллетеней. И ваш руководитель, который требовал отметиться на избирательном участке. И полицейский, который изымал листовки в штабе Навального, а сейчас стоит в оцеплении на площади, куда вы пришли требовать ответов.

Чего вы требуете? Вы давным-давно знаете все ответы, вам просто не хватает духу их принять. Вы немножко пошумите, сложите куда-нибудь цветы и одинаковых казённых мишек с неснятыми впопыхах ценниками, а затем вернётесь в свой уютный мирок, где Великая Россия третье десятилетие встаёт с колен под предводительством мудрого Путина, а иностранные завистники рука об руку с нацпредателями упорно, хотя и безуспешно, этому мешают.

Такие, как вы, отняли у России будущее, а Россия отняла его у невинных детей, и если бы в этом мире была хотя капля справедливости, на их месте должны были оказаться вы.

P.S. Близкие погибших в Кемерово, эта статья не про вас и не для вас. Вы перенесли такое горе, что вам я могу лишь соболезновать.

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