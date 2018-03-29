|То кайф, то ломка: россиян подсадили на телевизионную иглу, — блогер
|29.03.2018 18:01
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Скорбящие по погибшим в Кемерово детям, засуньте, пожалуйста, свою скорбь себе куда-нибудь поглубже. Мне очень жаль детей. Они не заслужили такой ужасной участи. Её заслужили вы.
Что, я выбрал неподходящий момент, чтобы назвать вещи своими именами? А когда подходящий, наконец, наступит? Вы же существуете только в двух агрегатных состояниях — то у вас «общенациональная победа», то «Россия в кольце врагов и коней на переправе не меняют». Как у наркоманов — то кайф, то ломка. Так и живёте, не приходя в сознание, на телевизионной игле.
Утрите фальшивые слёзы и сопли, а я вам кое-что напомню: Тулеев, этот дряхлый, впадающий в маразм старик, управляет Кемеровской областью с 1990 года, уже 28 лет. На выборах 19 октября 1997 года он набрал 94,5%, 13 сентября 2015 года вновь избран главой Кузбасса, набрав 96,69%. Путин, который у власти с 1999 года, набрал на президентских выборах в Кемеровской области 85,42% голосов. Эти люди находятся у власти в разы дольше, чем прожили погибшие дети.
Вам говорили: несменяемая власть становится бесконтрольной и бесчеловечной, а наделённые ею люди преследуют лишь свой шкурный интерес. А что вы? Вы называли тех, кто об этом предупреждал, «нацпредателями», «пятой колонной», постили в соцсеточках портреты Путина и, как бараны на убой, беспрекословно топали на избирательные участки.
Вам говорили: системная коррупция смертельно опасна, потому что разрушает механизмы государства, призванные нас с вами защищать. Вы отвечали, что «в России всегда так было», что это «либеральная пропаганда» и угрожали «размазать печень» «агентов госдепа» по асфальту.
Вам говорили: выходите и требуйте вернуть вам ваши права, пока не поздно. Вы призывали «не раскачивать лодку», и не «устраивать майдан». Сейчас вы вышли на площадь сами. И что там сказал потерявший во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» сестру, жену и троих детей Игорь Востриков? «Мы не оппозиция, которая пришла любыми способами свергать. [..] Мы просто люди, убитые горем, которые пытаются получить свою правду».
Да, он прав: вы не оппозиция. Вы — долбо***. Вас много лет предупреждали, а вы не верили. Точно так же, как сейчас не верите словам властей о количестве погибших в ТЦ и вынужденной, запоздавшей на три дня, насквозь фальшивой скорби Путина, возлагающего цветы на зачищенных от людей улицах Кемерова.
Ищете виновных в гибели детей? Охранник отключил пожарную сигнализацию. Сотрудники ТЦ закрыли двери кинозалов на ключ. Эвакуационные выходы оказались заблокированы. Инспектор ГПН принял объект с грубыми нарушениями. Собственник построил (перестроил) здание с этими самыми нарушениями. Пожарные оказались неспособны спасти людей. Вот вам куча стрелочников, пожалуйста.
Требуйте их наказать, ненавидьте их. Вам же всегда надо кого-то ненавидеть. А, ну да: потребуйте, чтобы добрый и справедливый царь во всем разобрался и наказал нерадивого боярина Тулеева, заменив его на кого-то другого. Вы же знаете, что сами этого сделать не можете. И он знает.
Даже несмотря на старческий маразм он прекрасно понимает, как всё устроено.
Если бы пожар разгорелся не в Кемерово, а в любом другом городе России, результат был бы примерно таким же. Заниматься любым бизнесом в России, ничего не нарушая, это вообще большая удача. Дать взятку на порядок быстрее, дешевле и проще, чем заниматься реальной безопасностью людей. Везде, по всей стране, любые инструкции, правила и законы можно нарушить, а любые разрешения — получить, если у тебя есть административный ресурс или деньги на взятку. Это — система.
И вы её создали сами. Вы раз за разом выбирали не развитие, а «стабильность», не здравый смысл, а «патриотизм», не руководителей, а «вождей», не законы, а «понятия». Вы или до такой степени трусливы, что даже пикнуть боитесь, когда вас за шиворот волокут к избирательной урне, или настолько тупы, что вас с лёгкостью обводят вокруг пальца платные пропаг*ндоны. Да, те самые, которые неделю назад наперебой зазывали вас на «выборы», а сейчас ставят свечки на аватарки в соцсетях и пишут проникновенные посты.
Поэтому виновников трагедии найти не сложно: подойдите к зеркалу и посмотрите в него. Это вы. А ещё это ваш сосед, который вовсю топил за Путина и повязал на свой старенький «Фольксваген» георгиевскую ленточку. И завуч школы, где учились ваши дети, которая вбрасывала на выборах пачки бюллетеней. И ваш руководитель, который требовал отметиться на избирательном участке. И полицейский, который изымал листовки в штабе Навального, а сейчас стоит в оцеплении на площади, куда вы пришли требовать ответов.
Чего вы требуете? Вы давным-давно знаете все ответы, вам просто не хватает духу их принять. Вы немножко пошумите, сложите куда-нибудь цветы и одинаковых казённых мишек с неснятыми впопыхах ценниками, а затем вернётесь в свой уютный мирок, где Великая Россия третье десятилетие встаёт с колен под предводительством мудрого Путина, а иностранные завистники рука об руку с нацпредателями упорно, хотя и безуспешно, этому мешают.
Такие, как вы, отняли у России будущее, а Россия отняла его у невинных детей, и если бы в этом мире была хотя капля справедливости, на их месте должны были оказаться вы.
P.S. Близкие погибших в Кемерово, эта статья не про вас и не для вас. Вы перенесли такое горе, что вам я могу лишь соболезновать.
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