Погода, Новости, загрузка...
Отравление Скрипаля: Дочь бывшего офицера ГРУ пошла на поправку
29.03.2018 18:02

В Великобритании пошла на поправку Юлия Скрипаль, которую отравили вместе с ее отцом, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем нервно-паралитическим веществом, сообщает Sky News.

По данным издания, состояние Юлии больше не оценивается как критическое, она быстро поправляется. Однако ее отец до сих пор находится в стабильном, однако критическом состоянии.В то же время директор больницы Salisbury NHS Foundation Trust сообщила, что Юлия Скрипаль "хорошо отреагировала на лечение".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить