|Отравление Скрипаля: Дочь бывшего офицера ГРУ пошла на поправку
|29.03.2018 18:02
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В Великобритании пошла на поправку Юлия Скрипаль, которую отравили вместе с ее отцом, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем нервно-паралитическим веществом, сообщает Sky News.
По данным издания, состояние Юлии больше не оценивается как критическое, она быстро поправляется. Однако ее отец до сих пор находится в стабильном, однако критическом состоянии.В то же время директор больницы Salisbury NHS Foundation Trust сообщила, что Юлия Скрипаль "хорошо отреагировала на лечение".
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