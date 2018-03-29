Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера выявило связь бывшего чиновника в кампании Трампа Рика Гейтса с экс-представителем российской разведки во время президентской кампании, передает со ссылкой на .

Их связь существенный, поскольку уголовные обвинения, выдвинутые против Гейтса и Манафорта, касаются только их лоббистской деятельности в интересах Украины до президентских выборов 2016 года. Это не затрагивает их деятельность во время предвыборной кампании.

в прошлом месяце признал свою вину в ложных показаниях ФБР и мошенничестве, согласившись сотрудничать с расследованием Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 и возможном сговоре между Москвой и предвыборным штабом Трампа, пишет Reuters.

Описание "Лица А" в судебных записях, пожалуй, соответствует описанию Константина Килимника, украинца, который работал на Манафорта.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения.

Дональда Трамп отрицает сговор с русскими, так же как и российское правительство. признал себя виновным во лжи ФБР и согласился сотрудничать со следствием. Пол Манафорт отрицает все обвинения против него, выдвинутые следствием Мюллера.

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