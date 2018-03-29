Продукцию планируют продавать на внутреннем рынке и за рубеж

Два крупных производителя картофеля планируют построить на территории Украины заводы по производству картофеля фри. В 2019 году ООО Овощная группа и ФХ Аделаида откроют производственные мощности в Житомирской и Черниговской областях, информирует svodka.net.

Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова. ООО Овощная группа уже заключила первый договор на поставку жареного картофеля в Израиль передает УкрАгроКонсалт.

В 2018 году планируется произвести сертификацию производственных мощностей, которые находятся в Черниговской области. Параллельно с этим компания планирует построить еще один завод в Житомирской области.

На данный момент компанией проведены сортоиспытания и финансовый аудит. Также компания ищет внешние источники финансирования за счет кредитования.

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Фермерское хозяйство Аделаида планирует построить завод по производству картофеля фри в Житомирской области. Продукция, произведенная здесь, будет продаваться на внутреннем рынке Украины. Сейчас идут работы по подбору оборудования. Строительство будет финансироваться за счет собственных средств компании.

ООО Овощная группа занимается выращиванием картофеля в Черниговской области, а ФХ Аделаида – в Херсонской и Житомирской областях.

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