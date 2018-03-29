Рассмотрение Печерским райсудом Киева ходатайств по делам об убийствах, хищениях и изнасилованиях произойдет только через три месяца, отметил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Это связано с поправками к Уголовному процессуальному кодексу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: Правильно говорят: в мире нет вечных двигателей, зато множество вечных тормозов Фото: ЕРА "Как я и предупреждал ВР, непродуманные поправки к УПК парализовали правоохранительную систему", – написал он.Генпрокурор опубликовал фото записи очереди на право подать ходатайство в Печерский районный суд Киева. По словам Луценко, ходатайства Генпрокуратуры, "возможно, будут рассмотрены 25 июня"."Обыски в делах об убийстве, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании – все в трехмесячной очереди. Верно говорят: в мире нет вечных двигателей, зато множество вечных тормозов", – отметил он. https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/906638319535344 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".Нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой внес в документ поправку 109. Она предполагает внесение изменений в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой, срок досудебного расследования тяжких или отдельно тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет. Его поправка также предусматривает, что следователи должны подавать ходатайства в суды, в пределах территориальной юрисдикции которых находится орган досудебного расследования как юридическое лицо.22 ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство.1 марта 2018 года глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Верховная Рада должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта, иначе работа правоохранительной системы будет парализована.Он обращал внимание, что по новым нормам следственные подразделения полиции лишаются возможности обращаться в локальный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры пресечения, назначения экспертиз.15 марта Рада отклонила законопроект, отменявший действие наиболее спорных положений новой редакции Уголовного процессуального кодекса. Они вступили в силу в полночь 16 марта.22 марта парламент принял законопроект, которым разрешил следователям обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства, мер пресечения, о проведении обысков в локальный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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