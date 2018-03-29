Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Игорь Паленик.

Адвокаты в жалобе просили суд применить к Савченко меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

При этом во время судебного заседания в суд поступило ходатайство от Героя Украины Степана Хмары и Ирмы Крат, которая назвала себя журналисткой, с просьбой взять подозреваемую на поруки.

Сторона обвинения также просила отменить решение первой инстанции, но только в части незаконного задержания Савченко. Вместе с тем суд признал законным задержание Савченко.

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