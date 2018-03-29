Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня и от начала суток агрессор совершил 32 обстрела позиций сил АТО. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центра штаба АТО, передает

В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БПМ боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитниках Широкино, а гранатометы и стрелковое оружие - близко Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика. Кроме этого, под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а стрелкового оружия - Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя. Также БМП оккупанты применили по нашим позициям у Гнутово, Талаковка и Пищевика.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов соперник обстреливал наши укрепления неподалеку Луганского.

В результате вражеского огня один украинский защитник был ранен. Еще один воин - получил боевое травмирования. Оба военнослужащих оперативно доставлены в лечебное учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции было выявлено отсутствие военнослужащего.

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