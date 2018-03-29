Сам экс-шпион до сих пор в тяжелом состоянии

Об этом сообщает BBC со ссылкой на врачей.

Отмечается, что состояние Юлии Скрипаль уже не оценивается врачами как критическое.

После попытки отравления и госпитализации экс-разведчика Скрипаля и его дочери прошло 4 недели.

Sky News со ссылкой на больницу, в которой находится дочь Скрипаля, сообщает , что ее состояние улучшилось благодаря лечению.

"Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль, ее организм хорошо воспринял лечение, однако она продолжает получать экспертную клиническую помощь круглосуточно", - отметила главный врач больницы Кристин Бланшард.

Сергей Скрипаль по-прежнему находится в тяжелом, но стабильном состоянии, добавили в больнице.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .