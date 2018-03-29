|Врачи отмечают, что состояние дочери Скрипаля "быстро улучшается", - ВВС
|29.03.2018 18:08
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Сам экс-шпион до сих пор в тяжелом состоянииСостояние здоровья Юлии Скрипаль, дочери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, "быстро улучшается".
Фото: Yuri Senatorov via REUTERS
Об этом сообщает BBC со ссылкой на врачей.
Отмечается, что состояние Юлии Скрипаль уже не оценивается врачами как критическое.
После попытки отравления и госпитализации экс-разведчика Скрипаля и его дочери прошло 4 недели.
Sky News со ссылкой на больницу, в которой находится дочь Скрипаля, сообщает, что ее состояние улучшилось благодаря лечению.
"Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль, ее организм хорошо воспринял лечение, однако она продолжает получать экспертную клиническую помощь круглосуточно", - отметила главный врач больницы Кристин Бланшард.
Сергей Скрипаль по-прежнему находится в тяжелом, но стабильном состоянии, добавили в больнице.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
Как отмечает британский судья, выдавший следствию дозволение на отбор образцов крови у пострадавших, токсин военного класса, которым отравили Скрипаля и его дочь, может привести их к умственной недееспособности.