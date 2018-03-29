Нашу армию россияне презрительно называли «динозавром из СССР».

В смысле старым и немощным образованием. Забывая посмотреть правде в глаза — с каждым днем ситуация меняется. В 2014-м мы и сами так думали, получив ржавые остатки техники, старое снаряжение, ребята были слабо обеспечены — перед подготовленным, одетым и обутым врагом. Бравада про «дойдем до Львова», «на Киев», «меняю авто на танк — еду к бабушке на Украину» — все это уже привычно. Десятилетиями создавался образ непобедимой российской армии, фильмы про былые победы, про дедов, про «можем повторить».

Но пока россияне упиваются осознанием своей «мощи» — кто-то рядом тихо и без устали точит ножи и чистит пулемет. Я про нас. Про Украину. И вот уже армейские сухпайки дегустируют (россияне), и даже на этапе осмотра упаковки восклицают: «вы что — в НАТО идете?!!!» Да, идем. Пока они верят своему телевизору и пропаганде, в свою непомерную милитаризованность и непобедимость — мы идем вперед. Мы тренируемся, восстанавливаемся и становимся уверенными в себе и своих возможностях.

Однажды я услышала короткую фразу: «Я — украинский офицер». И как током ударило. Ну это же звучит! Не было этой гордости до начала войны. Разваленная, разворованная армия Украины потеряла свой престиж при Кучме, Ющенко, Януковиче… А теперь — украинский офицер — и аж мурашки по коже)))). Нам внушали, что герои — не мы. Что в 1945-м — победили бы без нас. Что ко всем значимым победам мы имеем очень косвенное отношение. Х@хлы — это где-то там, на периферии, «з салом i горiлкою». Основная масса исторических документов, создававшаяся при Советах, указывала на заслуги московского командования, в первую очередь. Вот и повелось с тех пор — что мы не считали нужным гордиться своей армией. Стоило ее отделить от россиян, повернуться лицом к ее проблемам, уделить внимание — а теперь еще и закалка войной — и вот она, новая украинская позиция!

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Я видела процесс отбора в украинские ССО (силы специальных операций). Солдат Джейн отдыхает.

Инструкторы удивляются: по статистике отсеивается гораздо больше ребят, а украинцы оказались выносливые. «Две недели ада» — так они это называют. Далее — еще полгода ада, но оно того стоит. Одна из причин, почему приходят служить — «я готов потратить 5-10 лет своей жизни на армию, но только бы все не вернулось на прежние позиции!» Имеется ввиду, что люди поверили. В себя, в свою страну и свои перспективы. И не дай Бог совершить откат назад, вернуться в ситуацию, когда мы были слабы.

Я ничтожно мало знаю про армию, про настроения внутри нее и пишу эмоциями. Мой пост — не для циников и случайных людей на войне. Он для тех, кто понимает — зачем он пошел воевать. И таким хочется сказать: вы — наши, а мы — ваши. Женщины, дети, семьи, друзья, сограждане, неравнодушные. Ваши усилия — не зря. И пока Россия спала (а еще хвасталась, бухала, угрожала, выбирала Путина), на ее границах поднимается во весь рост жесткий, угрюмый, серьезный враг.

Мужики, «украинский офицер» — это звучит гордо. Ну правда.

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