Апелляционный суд Киева, который рассматривает жалобу на арест народного депутата Надежды Савченко, приобщил ответы СБУ, ГПУ, и ВР, в которых указывается, что в соответствии с действующим законодательством окончательно не определено, что так называемые Л/ДНР является террористическими организациями, передает

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: приобщить к материалам дела ходатайство адвоката Чевгуза, в котором содержатся ответы, что "ЛНР" и "ДНР" законодательно не признаны террористическими организациями", - сказал председательствующий коллегии судей Виктор Глиняный.

Как сообщал 26 марта защита Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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