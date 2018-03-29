С "митинговыми заявлениями" времен предвыборной кампании президенту РФ Владимиру Путину выходить к митингующим в Кемерове людям было нельзя, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин прибыл в Кемерово через два дня после пожара Фото: kremlin.ru Об этом на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Русская служба Би-би-си"."Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма. ...С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно", – сказал он.По словам Пескова, с "митинговыми заявлениями" времен предвыборной кампании выходить к людям было нельзя."Это кощунство, это не решит проблемы, а главное – не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей", – заявил пресс-секретарь Путина.Он отметил, что присутствовал на митинге в Кемерово, и там, по его словам, "даже не две тысячи" людей было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Утром 27 марта на центральную площадь российского Кемерово прорвалось более двух тысяч человек, которые хотят призвать к ответу власти из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки Тулеева. Инициативную группу из жителей российского Кемерово пропустили в один из городских моргов для подсчета точного числа погибших.В Кемерово в то утро прибыл Путин. Он возложил цветы у сгоревшего торгового центра. Российский президент назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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