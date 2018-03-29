|
Предметно говорить не с кем, когда много людей – Песков объяснил, почему Путин не вышел к кемеровчанам
|
29.03.2018 18:14
|
С "митинговыми заявлениями" времен предвыборной кампании президенту
РФ Владимиру Путину выходить к митингующим в Кемерове людям было
нельзя, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин прибыл в
Кемерово через два дня после пожара Фото: kremlin.ru Об этом на
ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна
Высшей школы экономики заявил пресс-секретарь российского
президента Дмитрий Песков, сообщает "Русская служба
Би-би-си"."Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть,
если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться
в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых
обещаний, он очень далек от популизма. ...С толпой в несколько
тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно", – сказал
он.По словам Пескова, с "митинговыми заявлениями" времен
предвыборной кампании выходить к людям было нельзя."Это кощунство,
это не решит проблемы, а главное – не ответит на вопрос о
вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей", –
заявил пресс-секретарь Путина.Он отметил, что присутствовал на
митинге в Кемерово, и там, по его словам, "даже не две тысячи"
людей было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В
Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о
пропаже и гибели 64 человек.По факту инцидента Следком РФ
открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти
по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.Утром 27 марта на центральную площадь российского
Кемерово прорвалось более двух тысяч человек, которые хотят
призвать к ответу власти из-за пожара в торговом центре "Зимняя
вишня". Жители города пришли с портретами погибших во время
пожара и требуют отставки Тулеева. Инициативную группу из
жителей российского Кемерово пропустили в один из городских
моргов для подсчета точного числа погибших.В Кемерово в то утро
прибыл Путин. Он возложил цветы у сгоревшего торгового центра.
Российский президент назвал причинами трагедии преступную
халатность и разгильдяйство.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира