Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер никогда не считалась самой красивой в мире кино, однако ее сексуальность и женская харизма покорила фанатов сериала "Секс в большом городе", в котором она исполнила роль Керри Брэдшоу. Однако поклонников актрисы разочаровали последние, обнародованные женщиной в сети фотографии. Ни них женщина не похожа на себя из-за старения, пишет viva .

Многие поклонники отметили, что из-за морщин и обвисшей кожи она Джессика выглядит старше, чем она есть на самом деле. Однако сама актриса, прокомментировав слова фанатов, отметила, что ее это совсем не смущает. Ведь она - одна из немногих актрис, которые не прибегают к помощи хирургов.

"Да, старею… Боже, я постоянно старею! Это похоже на увядание цветов. Это происходит прямо на глазах, но что я могу с этим сделать? Выглядеть как сумасшедшая?", - сказала Паркер журналистам.

Как сообщал svodka.net ранее, Ким Кардашьян не перестает удивлять публику и публиковать пикантные снимки. На этот раз супруга Канье Уэста обнародовала черно-белое фото , на котором она красит губы и позирует перед зеркалом в нижнем белье с полотенцем на голове.

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