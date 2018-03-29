Наибольшую сумму от выигрыша в лотерею задекларировал депутат Павел Кишкар

Наибольшую сумму от выигрыша в лотерею задекларировал народный депутат от "Самопомощи" Павел Кишкар. В своей декларации 2015 года он указал, что выиграл в лотерею 1,2 млн гривен. Кишкар объяснил, что смог выиграть благодаря математическому анализу, - сообщают "Наши деньги".

Для увеличения нажмите на изображение. Фото: bihus.info

1 млн гривен выигрыша принесла лотерея "Лото-Забава" начальнице отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирине Каландирец.

777 тысяч гривен заработала в лотерею жена начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александра Мороза, выведя своего мужа на третье место рейтинга.

Однопартиец Олега Ляшко Алексей Ленский в 2015 году выиграл в "Украинской национальной лотерее" 9,5 тыс гривен, а в 2016-м - почти 562 тысячи гривен. В декларации за 2017 год сумма выигрыша Ленского составила 76,5 тысяч гривен.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выиграл в лотерею три раза . 24 октября 2017 года он подал декларацию о существенных изменениях, в котором сообщил о трех выигрыше в «УНЛ» на общую сумму 571 тысяча гривен. Принесли их Ляшко, якобы, ставки на футбольные матчи.

НАБУ заподозрило Ляшко в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк призвал парламент легализовать лотерейный бизнес в Украине.